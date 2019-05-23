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Из Петербурга назначат дополнительные поезда на период осенних каникул и ноябрьских праздников
Сегодня, 16:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга назначат дополнительные поезда на период осенних каникул и ноябрьских праздников

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Дополнительные поезда сделают почти пятьдесят рейсов в период с 28 октября по 8 ноября.

Из Петербурга назначаются дополнительные поезда на период осенних каникул и ноябрьских праздников. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК" будут курсировать на следующих маршрутах: Санкт-Петербург – Москва (в том числе двухэтажные); Санкт-Петербург – Белгород; Санкт-Петербург – Великие Луки.

Дополнительные поезда сделают почти пятьдесят рейсов в период с 28 октября по 8 ноября.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: ожд, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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