Из Петербурга назначат дополнительные поезда на период осенних каникул и ноябрьских праздников

Дополнительные поезда сделают почти пятьдесят рейсов в период с 28 октября по 8 ноября.

Из Петербурга назначаются дополнительные поезда на период осенних каникул и ноябрьских праздников. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК" будут курсировать на следующих маршрутах: Санкт-Петербург – Москва (в том числе двухэтажные); Санкт-Петербург – Белгород; Санкт-Петербург – Великие Луки.

Дополнительные поезда сделают почти пятьдесят рейсов в период с 28 октября по 8 ноября.

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