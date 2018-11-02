В Петербурге на ноябрьские праздники запустят ночные автобусы

Они будут курсировать с полуночи и до шести утра.

В Петербурге в предстоящие праздничные выходные три ночи подряд будут работать автобусы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В ночь с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 4 ноября по улицам будут курсировать ночные автобусы по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М. Автобусы дублируют линии метрополитена с полуночи и до шести утра. Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку в ночном автобусе можно как разовым билетом, так и электронными проездными.

Регулярное движение ночных автобусов в этом году прекратится 10 ноября и возобновится только в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года.

Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября переходят на зимний режим работы.

Фото: Piter.TV