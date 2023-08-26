На новую станцию "Путиловская" прибыл первый тестовый вагон метро Петербурга

Специалисты готовят станцию к открытию.

На строящуюся станцию метрополитена "Путиловская" прибыл первый тестовый вагон. Как сообщили в 78.ru, специалисты приступили к проведению плановых испытаний, которые являются обязательной частью подготовки станции к вводу в эксплуатацию. По данным издания, объект планируют открыть "до конца декабря", а для пассажиров станция станет доступна "в начале 2026 года".

"Путиловская" вместе со станцией "Юго-Западная" войдет в состав новой линии метро, известной как "коричневая" ветка. На текущий момент завершается облицовка фасада станции, продолжается "внутреннее обустройство вестибюля". В наклонном ходе смонтированы "водоотводящие зонты" и установлены эскалаторы.

Работы на объекте продолжаются в установленном графике.

Фото: Piter.TV