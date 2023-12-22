На новогодних праздниках посещаемость театров в России выросла на 20 процентов

Интерес к спектаклям вернулся к уровню до пандемии ковида.

На новогодних праздниках россияне стали чаще ходить в театры. Посещаемость выросла на 20 процентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Речь идет о федеральных театрах. Интерес к спектаклям вернулся к уровню до пандемии ковида.

Важно отметить, что посещаемость музеев во время праздников увеличилась на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За праздничную неделю было продано билетов на 335 млн рублей больше, чем в прошлом году.

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Фото: Pxhere