Эрмитаж решил проблему с покупкой билетов по Пушкинской карте

Специалисты успешно устранили технический сбой.

Держатели "Пушкинских карт" в Северной столице снова имеют возможность приобретать билеты в Эрмитаж после устранения технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе государственного учреждения.

Напомним, что с начала января в системе возникли проблемы с проведением оплаты картой: деньги не списывались со счетов. Однако специалисты успешно устранили технический сбой.

Впервые о запуске проекта "Пушкинская карта" объявил президент России Владимир Путин в 2021 году. Благодаря этой карте, молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно посещать различные культурные учреждения за счет федерального бюджета. Зачисленные деньги можно направить на приобретение билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные заведения по всей стране. Однако обналичить деньги с карты или использовать их для оплаты покупок в магазине невозможно.

Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже открылась выставка "Севрский фарфор".

Фото: Piter.TV