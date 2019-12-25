В феврале на номер "112" поступило более 240 тысяч звонков от петербуржцев

Среднесуточное количество вызовов составило около 9 тысяч.

В феврале петербуржцы позвонили по номеру "112" более 240 тысяч раз. Среднесуточное количество вызовов составило около 9 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба городского мониторингового центра.

Больше всего раз по номеру "112" позвонили 25 февраля – тогда диспетчеры приняли более 10 тысяч звонков. При этом в полицию жители города обращались более 66 тысяч раз, в скорую помощь – более 64 тысяч раз, а в пожарно-спасательную службу поступило около 6 тысяч обращений. Чаще всего петербуржцы сообщали о ДТП и пожарах.

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