На нелегальной свалке в Ленобласти нашли коровьи головы

В Ломоносовском районе смрадный запах останков животных привлек внимание местных жителей.

17 мая на стихийной свалке между деревнями Лаголово и Телези местные жители обнаружили мусорные пакеты с завернутыми в них коровьими головами. Внимание жителей изначально привлёк сильный гнилостный запах, достигавший близлежащих гаражей. Локация на окраине Лаголово и прежде была известна как точка стихийного сброса ТКО и строительных отходов, но столь сильного смрада прежде ещё не было. В поисках источника запаха жители дошли до кучи полиэтиленовых мешков, в которых лежали гниющие черепа коров.

Очевидно, нелегальная свалка использовалась для вывоза останков животных уже продолжительное время. Фотографии находки выложили в группу "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в соцсети ВКонтакте.

Госэконадзор Ленинградской области уже объявил о вывозе останков и составлении акта о выявленных нарушениях. К ликвидации незаконной свалки планируют привлечь ответственных лиц после процедуры поиска собственника участка в Росреестре.

За апрель в Ленобласти были ликвидированы 23 нелегальные свалки.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село в соцсети ВКонтакте