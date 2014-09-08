23 нелегальные свалки ликвидированы в Ленобласти в апреле

Борьба с нелегальным вывозом мусора в лес продолжается совместными усилиями активистов и инспекторов Госэконадзора.

По результатам проверок, рейдов и внеплановых выездов сотрудников областного комитета экологического надзора за апрель 2021 года было заведено 97 дел по статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с выбросом мусора в неположенном месте. Сумма выписанных по результатам проверок штрафов составила более шести миллионов рублей, что больше аналогичного показателя за март в два раза. Из лесных и придорожных зон вывезено порядка восьми с половиной кубометров отходов различного происхождения.

Председатель комитета экологического надзора Маринэ Тоноян отмечает, что во многих случаях успешность и своевременность предпринятых действий стала следствием обращений местных жителей и быстрой реакции на них: активисты теперь могут не только звонить на горячие линии, но и писать в аккаунты ведомства в социальных сетях. Далее уже оперативно организуются проверки транспорта, вывозящего отходы, и юридических лиц, причастных к этому.

1 апреля 2019 года власти Ленинградской области инициировали переход к новой системе обращения с твердыми бытовыми отходами, однако вопрос с нелегальным вывозом мусора и работой "теневых перевозчиков" по-прежнему остается актуальным.