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На нефтебазе в Нижегородской области горят шесть бензовозов

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Сведений о пострадавших пока что нет.

На нефтебазе в Нижегородской области горят шесть бензовозов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители местного регионального экстренного ведомства. Источник информационного агентства уточнил, что возгорание фиксируется на территории предприятий "Лукойла" в Кстовском районе.

На территории нефтебазы "Лукойл-Центрнефтепродукт" горят шесть бензовозов"

источник СМИ

Эксперт заметил, что в каждом бензовозе находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Госпитализированы 12 пострадавших на шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / Ni Mash

Теги: безновоз, гу мчс, лукойл, нефтебаза, нижегородская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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