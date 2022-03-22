Сведений о пострадавших пока что нет.

На нефтебазе в Нижегородской области горят шесть бензовозов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители местного регионального экстренного ведомства. Источник информационного агентства уточнил, что возгорание фиксируется на территории предприятий "Лукойла" в Кстовском районе.

На территории нефтебазы "Лукойл-Центрнефтепродукт" горят шесть бензовозов" источник СМИ

Эксперт заметил, что в каждом бензовозе находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Госпитализированы 12 пострадавших на шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / Ni Mash