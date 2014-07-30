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На неделю в Петербурге отключат 11 фонтанов на промывку
Сегодня, 13:36
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На неделю в Петербурге отключат 11 фонтанов на промывку

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Первого июля были закрыты на очистку фонтаны на 7-ой линии Васильевского острова.

В Петербурге на этой неделе запланировано провести очистку 11 фонтанов, после чего они возобновят свою работу в обычном режиме, согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первого июля были закрыты на очистку фонтаны на 7-ой линии Васильевского острова, а второго июля прекратят свою работу фонтаны на Литейном проспекте, один из которых будет закрыт на очистку пятого июля.

Третьего июля начнут очистку фонтана на проспекте Стачек, а также двух фонтанов на 8-й и 5-1 линии Васильевского острова. Четвертого июля будут закрыты фонтаны на проспекте Добролюбова и аллее Смольного. Еще один фонтан на аллее Смольного будет закрыт на очистку пятого июля.

Ранее мы сообщили о том, что из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора после "Алых парусов".

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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