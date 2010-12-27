Один из вестибюлей "Новокрестовской" закроют на ремонт

На открытой 4 месяца назад станции метро сломался эскалатор.

Вестибюль "Новокрестовской", находящийся ближе к Яхтенному мосту, закроется на 4 дня со вторника, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

На станции метро, которую открыли 4 месяца назад в преддверии ЧМ-2018, сломался эскалатор. Будет прозведен гарантийный ремонт, необходима замена части оборудования. Всего на новой станции 12 эскалаторов, 8 траволаторов, установкой занимается компания "ЭС-Сервис" (субподрядчик "Метростроя"). Это уже второй раз, когда "Метрострой" нанимает на работу субподрядчика, а не выполняет данную часть работы самостоятельно.

Ремонт траволатора был произведен в августе на новой станции метро "Беговая".

Фото: Piter.TV