На намыве Васильевского острова ввели в эксплуатацию первый детсад

Он вместит 140 малышей.

На намывных территориях Васильевского острова введен в эксплуатацию первый детский садик на 140 мест. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы дала застройщику ООО "Вымпел" соответствующее разрешение . Новое детское учреждение расположилось по адресу улица Вадима Шефнера, дом 12, корпус 3, строение 1.

Садик построен в рамках программы реализации ЖК "Я романтик" на территории Невской губы Финского залива. Детсад располагается прямо во дворе жилого квартала. Здание оснащено по современным стандартам и требованиям. На территории садика оборудованы игровые и спортивные площадки.

В данный момент началась процедура передачи учреждения в собственность города.

Ранее новый садик открыли и в Невском районе.

Фото: Piter.TV