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На нацпроект "Безопасные качественные дороги" выделят 105 млрд рублей

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Марат Хуснуллин рассказал о реализации программ на период с 2022-2025 года.

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" чиновники из федерального бюджета выделят 105 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета по стратегическому развитию страны и нацпроектам при участии президента РФ Владимира Путина сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник объяснил, что говорит о выполнении задач программы по всем направлениям, которые заявлена на период с 2022 по 2025 года.

По всем направлениям на реализацию программы в 2022-2025 годах предусмотрено 105 млрд рублей федерального финансирования.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Путин одобрил названия для строящихся трасс.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: дороги, дорожное строительство, марат хуснуллин, нацпроекты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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