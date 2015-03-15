На нацпроект "Безопасные качественные дороги" выделят 105 млрд рублей

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" чиновники из федерального бюджета выделят 105 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета по стратегическому развитию страны и нацпроектам при участии президента РФ Владимира Путина сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник объяснил, что говорит о выполнении задач программы по всем направлениям, которые заявлена на период с 2022 по 2025 года.
По всем направлениям на реализацию программы в 2022-2025 годах предусмотрено 105 млрд рублей федерального финансирования.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Путин одобрил названия для строящихся трасс.
Фото и видео: Правительство России
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