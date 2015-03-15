На нацпроект "Безопасные качественные дороги" выделят 105 млрд рублей

Марат Хуснуллин рассказал о реализации программ на период с 2022-2025 года.

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" чиновники из федерального бюджета выделят 105 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета по стратегическому развитию страны и нацпроектам при участии президента РФ Владимира Путина сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник объяснил, что говорит о выполнении задач программы по всем направлениям, которые заявлена на период с 2022 по 2025 года.

По всем направлениям на реализацию программы в 2022-2025 годах предусмотрено 105 млрд рублей федерального финансирования. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Путин одобрил названия для строящихся трасс.

Фото и видео: Правительство России

