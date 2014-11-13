Путин одобрил названия для строящихся трасс

Глава России принял такие наименования как "Россия" и "Восток".

Российский президент Владимир Путин одобрил названия для строящихся федеральных трасс. В частности, на торжественном открытии дорог при участии вице-премьера Марата Хуснуллина, глава государства назвал новый транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока "Россия", а М-12 "Москва - Казань" с продолжением до города Тюмень - "Восток". Ранее с подобным предложение к политику обратился Хуснуллин. Чиновник пояснил, что именно за такие варианты проектов ранее проголосовало большинство граждан страны.

Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса - "Россия", а вот этот участок - "Восток". Владимир Путин, президент РФ

С соответствующим предложением в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры к Путину обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что именно за эти варианты проголосовало большинство россиян.

Хуснуллин: строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года.

Фото и видео: Telegram / RIA_Kremlinpool