Путин одобрил названия для строящихся трасс

Российский президент Владимир Путин одобрил названия для строящихся федеральных трасс. В частности, на торжественном открытии дорог при участии вице-премьера Марата Хуснуллина, глава государства назвал новый транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока "Россия", а М-12 "Москва - Казань" с продолжением до города Тюмень - "Восток". Ранее с подобным предложение к политику обратился Хуснуллин. Чиновник пояснил, что именно за такие варианты проектов ранее проголосовало большинство граждан страны.
Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса - "Россия", а вот этот участок - "Восток".
Владимир Путин, президент РФ
С соответствующим предложением в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры к Путину обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что именно за эти варианты проголосовало большинство россиян.
Хуснуллин: строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года.
Фото и видео: Telegram / RIA_Kremlinpool
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