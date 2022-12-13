Строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года

Глава РФ спросил у Марата Хуснуллина о сроках завершения строительства дороги.

Строительство участка трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года. Соответствующее заявление в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Чиновники по видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

До Казани мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга - до конца 2024-го. А что касается той трассы, о которой сейчас только что говорили, до Тюмени, как выстраиваем наши планы? Владимир Путин, президент РФ

Вице-премьер России подчеркнул, что на последнем участке дороги складывается напряженная обстановка, так как рабочим предстоит обеспечить участок объездом по трем населенным пунктам. На текущем этапе ведется разработка проектно-сметной документации этого проекта. Марат Хуснуллин пояснил, что речь ведется о создании новой трассы, а также расширении уже имеющейся.

Хуснуллин назвал инфраструктурное развитие регионов одним из приоритетов правительства.

Фото и видео: Kremlin.ru