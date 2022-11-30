Вице-премьер РФ рассказал о планах правительства по строительству.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал инфраструктурное развитие регионов одним из приоритетов правительства страны. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном заседании по открытию социальных объектов при участии российского лидера Владимира Путина. Эксперт объяснил коллегам, что несмотря на существующее западное санкционное давление на экономику РФ и другие сложности, в текущем году будут исполнены все строительные программы. По многим проектам результаты перевыполнены с опережающими сроками.

По заключенным контрактам проектируется, строится и ремонтируется в стране 24 тыс. объектов. Из них 18 тыс. - это объекты региональной или муниципальной собственности. На общую сумму 3,5 трлн рублей. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что на реализацию трехлетней программы строительства социальных объектов кабинетом министров предусмотрено порядка 2,7 трлн рублей. Государство впервые за последние года обладает полноценной трехлетней программой в данном направлении. Речь идет о том, что в каждом регионе расписаны те объекты, по которым будут вестись работа, а также прогнозируются те, которые правительство задействует в 2026-2027 годах.

Ремонт трассы, связывающей Крым и Ростовскую область, закончат до 1 декабря.

Фото и видео: Правительство России