На главу штаба Навального в Петербурге напали в подворотне

Это произошло около избирательной комиссии муниципального округа.

Начальник штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев стал жертвой злоумышленников. В среду, 26-го июня, на него напали. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

На Шуршева напали в подворотне около избирательной комиссии Екатерингофского округа, пока он стоял в очереди. Также разбили его мобильный телефон. По словам Александра, руки и колени оказались в крови, "но жив".

Сегодня он планирует подать документы на выдвижение в муниципальные депутаты, несмотря на инцидент.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муниципальные избирательные комиссии будут работать без выходных.

Фото: facebook.com/shoorman