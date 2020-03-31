Крылатые львы переезжают на набережную Черной речки

Переезд запланирован на 31 октября

В воскресенье, 31 октября, на набережную Черной речки переезжают "Чернореченские львы" Антонины Фатхуллиной — хит выставки "5х5х5". Об этом сообщили в пресс-службе "Лахта Центра".

Автор создал львов, чтобы они охраняли центр Петербурга. И они отлично справляются с этой задачей. "Таких же защитников не помешает получить и удаленным от исторического центра районам".

Ранее мы писали, что трёх Пегасов на Большой Конюшенной украсили художественной подсветкой. Скульптуры получили подсветку в честь 10-летнего юбилея.

Фото: Instagram / lakhtacenter