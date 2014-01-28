Трёх Пегасов на Большой Конюшенной украсили художественной подсветкой

Скульптуры получили подсветку в честь юбилея.

К 10-летнему юбилею специалисты "Ленсвета" украсили трех Пегасов на Большой Конюшенной улице художественной подсветкой. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Впервые скульптуры появились в центре города 19 октября 2011 года. Пегасы установлены на гранитных чашах-постаментах. Две архитектурные композиции размещены на пересечении с Волынским переулком и одна – в створе Конюшенной площади.

На прошлой неделе новую подсветку получил памятник Николаю Рериху. В комитете добавили, что до конца года еще 20 городских памятников получат новую подсветку.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга