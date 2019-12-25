Памятник Николаю Рериху получил новую подсветку

Включение подсветки приурочено ко дню рождения художника.

В Петербурге специалисты ГБУ "Ленсвет" смонтировали подсветку памятника художнику, писателю и общественному деятелю Николаю Рериху. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Памятник расположен в саду "Василеостровец" – на пересечении 25-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Его территорию уже освещают более 70 светодиодных фонарей. Включение подсветки приурочено ко дню рождения художника. Николай Рерих родился 9 октября 1874 года.

В Петербурге продолжается проект по световому оформлению городских скульптур к памятным датам. В этом году подсветку получили 76 памятников и арт-объектов. В следующем году подсветку получат 100 памятников и скульптур.

Ранее квартал на улице Цимбалина осветили 137 современных светильников.

Фото: пресс-служба Смольного