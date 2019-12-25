Квартал на улице Цимбалина осветили 137 современных светильников

В текущем году планируется установить новое освещение еще в 13 кварталах.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе Смольного сообщили Piter.tv, что специалисты завершили реконструкцию наружного освещения в границах улиц Цимбалина и Седова, Железнодорожного и Белевского проспектов Невского района. Количество светильников, освещающих жилой массив, увеличили в несколько раз.

Так, в квартале установили 137 светильников и проложено 2,8 км кабеля. Уточняется, что светотехническое оборудование длительное время не будет нуждаться в обслуживании, что сэкономит эксплуатационные расходы.

По словам губернатора Александра Беглова, в городе уделяется большое внимание комплексной реконструкции внутриквартального освещения. Устаревшее оборудование меняют на современное.

Ранее мы писали, что в Петербурге к электричеству подключили более 20 новых ЖК.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет" / Вконтакте