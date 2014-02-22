На набережной реки Смоленки мотороллер врезался в иномарку: видео

В результате аварии пострадал водитель мотороллера, которого госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом коленного сустава и закрытой черепно-мозговой травмой.

Днём 2 июня в Василеостровском районе на набережной реки Смоленки мотороллер врезался в иномарку Volkswagen Polo. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как водитель машины перестраивается в другой ряд, не включая при этом указатель поворота. В связи с чем мотороллер, не успев затормозить, врезается в чёрный автомобиль.

В результате аварии пострадал водитель мотороллера, которого госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом коленного сустава и закрытой черепно-мозговой травмой. Информация о состоянии мужчины уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Видео: Piter.tv