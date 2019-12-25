На перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки

В результате аварии пострадал 18-летний мотоциклист, которого госпитализировали в Мариинскую больницу.

Утром 2 июня в Выборгском районе на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и белой иномарки Kia. Об этом сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Как отмечают очевидцы аварии, мотоциклист врезался в автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Известно, что в результате ДТП пострадал 18-летний мотоциклист, которого госпитализировали в Мариинскую больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что мотоциклист врезался в Lexus на перекрёстке Ленинского и Народного Ополчения проспектов.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность