Мотоциклист врезался в Lexus на перекрёстке Ленинского и Народного Ополчения проспектов

В результате столкновения мотоциклист ударился об автомобиль и упал на асфальт.

В Кировском районе на перекрёстке Ленинского и Народного Ополчения проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и автомобиля Lexus. Об этом Piter.tv сообщил источник в правооранительных органах в понедельник, 31 мая.

Авария произошла вечером в 18:14. На кадрах можно увидеть, как водитель японского автомобиля поворачивал налево. Однако в этот момент в него врезался мотоциклист. В результате столкновения мотоциклист ударился об автомобиль и упал на асфальт.

Мотоциклист пытается самостоятельно подняться, а в этом ему помогает водитель автомобиля. Информация о состоянии мотоциклиста не поступала.

Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием трёх машин и светофора.

Видео: Piter.tv