На набережной реки Лапки в Петербурге появится новое общественное пространство

На берегах реки Лапки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" появится совершенно новое общественное пространство.

На берегах реки Лапки в Красногвардейском районе Петербурга в рамках появится общественное пространство, которое станет настоящим морским уголком в городе. Ожидается, что открытие обновленной набережной состоится уже в октябре этого года. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Местные жители долгое время выражали желание иметь универсальное место для отдыха и развлечений, где можно проводить время с семьей и друзьями. Новое общественное пространство будет представлять собой зону для пикника, тюбинговую горку и детскую площадку, выполненные в уникальной морской тематике.

Главная задача проекта — создать комфортные условия для отдыха на природе и активного времяпровождения. При проектировании территории у реки учтены пожелания горожан: спуски к воде будут удобными и безопасными, а для любителей приготовить шашлыки предусмотрена специальная оборудованная площадка.

Организаторы проекта придерживаются сроков выполнения работ, и открытие обновленной набережной запланировано на октябрь. Это лишь первый этап благоустройства Ржевского лесопарка.

Ранее сообщалось, что Крестовский остров готовится к введению платной парковки.

Фото: администрация Красногвардейского района Петербурга

