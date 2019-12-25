Крестовский остров готовится к введению платной парковки

Крестовский остров в Петроградском районе Санкт-Петербурга готовится к внедрению новой системы платной парковки.

В рамках этого проекта, на улицах острова уже начали устанавливать дорожные знаки и размечать парковочные места, а также установят информационные таблички и паркоматы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Представители Дирекции по организации дорожного движения сообщили, что на Крестовском острове планируется установить 749 дорожных знаков, а также нанести 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. Эти меры помогут визуально отделить зону платной парковки от остальных улично-дорожных магистралей и обеспечить безопасность движения транспорта.

С 1 октября 2023 года платное парковочное пространство на Крестовском острове начнет свою работу. В рамках этого проекта будет обустроено около 1500 машиномест, 10% из которых будут предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц, что позволит обеспечить более комфортные условия для маломобильных граждан.

Заместитель председателя Комитета, Дмитрий Ваньчков, подчеркнул важность следить за сроком действия разрешения и предоставлять документы на продление заблаговременно, желательно за месяц до окончания срока действия, чтобы избежать возможных неудобств и штрафов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге расширят зону платной парковки

Фото: Piter.TV