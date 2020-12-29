В администрации Петроградского района рассказали о возможностях диджейского пульта на набережной Карповки

Установка расположилась на открытом воздухе. Пользоваться ей можно будет в течение всего года.

В Петроградском районе продолжается благоустройство набережной реки Карповки. Одним из элементов стал диджейский пульт, на который ранее обратили внимание петербуржцы. Воспользоваться им может каждый желающий.

Устройство содержит 2 микшера с одинаковым набором функций. Звук исходит из мобильного телефона, который надо положить на специальную поверхность. В пресс-службе пояснили, что телефон проигрывает музыку, а датчик на устройстве считывает звуковые колебания и усиливает их через встроенные динамики. Корпус выполнен из монолитного бетона, а крыша сделана из HPL панелей. Инструменты управления оформлены как сенсорные датчики с подсветкой.

За пультом можно попробовать изменить громкость музыки, переключиться между каналами, записать, а затем воспроизвести звуковой отрезок, изменить скорость и модуляцию звука. Также доступны следующие эффекты: скретч, эхо, фланжер, фильтр.

Изделие можно использовать на протяжении всего года при температуре от -30 до +70 градусов.

Благоустройство набережной реки Карповки начались еще несколько лет назад. Сначала в порядок привели территорию от улицы Чапаева до Первого меда, а затем противоположную сторону. Там появилась набивная дорожка, деревья, растения, спуски для отдыха у воды, урны и велопарковки, а также арт-объект" — скульптура "Течение".

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