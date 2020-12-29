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На набережной Карповки появился диджейский пульт
Сегодня, 19:37
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mook1

На набережной Карповки появился диджейский пульт

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Для новичков установлена инструкция по работе с аппаратурой.

На набережной Карповки в Петербурге появился новый элемент общественного притяжения – диджейский пульт. Как рассказали Piter.tv очевидцы, воспользоваться микшером и поставить свою музыку может любой желающий. Для новичков установлена инструкция по работе с аппаратурой.

Единственное ограничение – каждый вечер установку обесточивают, чтобы не было массовых вечеринок, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 3 января.

Ранее мы показали, как под мостом Бетанкура в Петербурге открыли скейт-парк. Молодые экстремалы уже пробуют первые трюки в новом пространстве.

Фото: Piter.tv

Теги: набережная карповки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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erjerjerj whwhwerhwjh
Сегодня 20:20

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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