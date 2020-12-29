На набережной Карповки появился диджейский пульт

Для новичков установлена инструкция по работе с аппаратурой.

На набережной Карповки в Петербурге появился новый элемент общественного притяжения – диджейский пульт. Как рассказали Piter.tv очевидцы, воспользоваться микшером и поставить свою музыку может любой желающий. Для новичков установлена инструкция по работе с аппаратурой.

Единственное ограничение – каждый вечер установку обесточивают, чтобы не было массовых вечеринок, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 3 января.

Ранее мы показали, как под мостом Бетанкура в Петербурге открыли скейт-парк. Молодые экстремалы уже пробуют первые трюки в новом пространстве.

Фото: Piter.tv