На набережной Карповки появился диджейский пульт

На набережной Карповки в Петербурге появился новый элемент общественного притяжения – диджейский пульт. Как рассказали Piter.tv очевидцы, воспользоваться микшером и поставить свою музыку может любой желающий. Для новичков установлена инструкция по работе с аппаратурой.
Единственное ограничение – каждый вечер установку обесточивают, чтобы не было массовых вечеринок, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 3 января.
Ранее мы показали, как под мостом Бетанкура в Петербурге открыли скейт-парк. Молодые экстремалы уже пробуют первые трюки в новом пространстве.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.