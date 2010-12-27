На набережной реки Карповки полностью возобновили движение

На участке дороги закончены работы по строительству перехватывающих коллекторов.

ГУП "Водоканал" полностью завершил строительство перехватывающих коллекторов для ликвидации прямых выпусков в реку Карповка, сообщили в пресс-службе предприятия. Новое сооружение позволит прекратить сброс в реку неочищенных сточных вод.

Напомним, на время проведения работ по набережной реки Карповка от Чкаловского проспекта к улице Всеволода Вишневского движение транспорта было перекрыто. Кроме того, был ограничен проезд по набережной реки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Также с 11 по 30 декабря на данном участке приостанавливали движение трамваев.

Сообщается, что с 30 декабря движение транспорта по набережной реки Карповки полностью восстановлено. Однако завершить весь объем работ по переключению прямых выпусков в Карповку планируется к 2021 году.

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Фото: Piter.TV