На набережной Обводного канала столкнулись три автомобиля

Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На Рузовском мосту в районе набережной Обводного канала столкнулись три машины, передает мобильный корреспондент Piter.TV.

Одна из иномарок выехала на встречную полосу и в упор врезалась в другую машину, в которую сзади влетел Volkswagen. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Автомобили незначительно мешают проезду.

В соцсетях предположили, что водители не заметили друг друга из-за яркого солнца.

Ранее мы сообщили, что два человека пострадали в аварии на перекрестке Маршала Блюхера и Лабораторной улицы.

Видео: Piter.TV