Два человека пострадали в утренней аварии на севере Петербурга

ДТП произошло на перекрестке Маршала Блюхера и Лабораторной улицы.

В 5 утра 22 июня столкнулись Hyundai Solaris и Range Rover, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

"Лежит сбитый насмерть РенджРовером электрический столб..и от машин мало что осталось", – поделились свидетели.

По предварительной информации, девушка за рулем была сильно пьяна. 41-летний водитель Hyundai остановился на красный сигнал светофора, когда она влетела в его автомобиль.

По факту аварии проводится проверка.

Видео: vk.com/dorinspb