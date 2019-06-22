Два человека пострадали в утренней аварии на севере Петербурга

В 5 утра 22 июня столкнулись Hyundai Solaris и Range Rover, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.
"Лежит сбитый насмерть РенджРовером электрический столб..и от машин мало что осталось", – поделились свидетели.
По предварительной информации, девушка за рулем была сильно пьяна. 41-летний водитель Hyundai остановился на красный сигнал светофора, когда она влетела в его автомобиль.
По факту аварии проводится проверка.
Видео: vk.com/dorinspb
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