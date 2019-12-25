На набережной Мойки ограничат движение транспорта из-за реконструкции коллектора

На месте проведения работ пришлось временно ограничить движение. Сообщается, что работы планируют завершить к 14 октября этого года.

Стало известно, что в октябре этого года завершится один из этапов реконструкции тоннельного канализационного коллектора на набережной реки Мойки. Его ремонт начался в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Как рассказали в "Водоканале", в процессе работы реконструируют коллектор, шахты и буровые скважины. Также производится санация коллектора с помощью метода спиральной навивки, который позволяет создать новую герметичную пластиковую трубу внутри существующего тоннеля.

Добавим, что на месте проведения работ пришлось временно ограничить движение. Так, на дороге уже установлены ограждения. Сообщается, что работы планируют завершить к 14 октября этого года.

Ранее предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс сточных вод с химическим запахом в Славянку.

Фото: Piter.tv

