При проверке документов выяснилось, что машина принадлежит другому человеку.

В четверг, 25 июня, на набережной Фонтанки задержали угонщика, попавшего в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Полицейские задержали 24-летнего водителя машины Hyundai Solaris около 02:30 у дома № 147 на набережной Фонтанки. При проверке документов выяснилось, что машина принадлежит другому человеку.

Автовладелец обратился в полицию тем же вечером. Он заявил, что машину украли с парковки около его дома на Канонерской улице.

Задержанного ранее молодого человека доставили в отдел полиции. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция оперативно задержала автоугонщика.

Фото: Pixabay