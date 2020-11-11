  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:52
127
smirenny
Код вставки плеера

На набережной Фонтанки прошли учения экстренных служб

0 0

Видеозаписью с места поделились петербуржцы.

Днем в среду, 11 ноября, в соцсети появилась видеозапись с набережной Фонтанки у дома №121. Петербурженка засняла множество пожарных машин и поинтересовалась, что произошло. 

Источник Piter.TV в правоохранительных органах рассказал, что прошли учения. В тренировке приняли участие пожарные, медики и сотрудники полиции. Так, на кадрах видно, как к месту помимо машин пожарных подъезжает реанимация. Служебные машины также использовали спецсигналы, чтобы добраться до "происшествия" быстрее. 

Ранее мы писали, что "Триумфы" Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили воздушный удар условного противника.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: прошли учения, учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии