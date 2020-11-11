На набережной Фонтанки прошли учения экстренных служб

Видеозаписью с места поделились петербуржцы.

Днем в среду, 11 ноября, в соцсети появилась видеозапись с набережной Фонтанки у дома №121. Петербурженка засняла множество пожарных машин и поинтересовалась, что произошло.

Источник Piter.TV в правоохранительных органах рассказал, что прошли учения. В тренировке приняли участие пожарные, медики и сотрудники полиции. Так, на кадрах видно, как к месту помимо машин пожарных подъезжает реанимация. Служебные машины также использовали спецсигналы, чтобы добраться до "происшествия" быстрее.

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Видео: vk.com/spb_today