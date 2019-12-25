"Триумфы" Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили воздушный удар условного противника

Всего в ходе тренировки было перехвачено более 120 объектов.

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учения по защите объектов от атак с воздуха. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Расчеты в ходе тренировок отработали прикрытие административных и других объектов, которые находятся в Петербурге и на западе России. На данные объекты в ходе учений наносили массированный ракетный авиационный удар высокой сложности. Его имитировали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и радиоэлектронные средства.

Смены противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили цели, которые схожи по характеристикам с крылатыми ракетами и сверхзвуковыми бомбардировщиками условного противника.

В ходе тренировок военные перехватили более 120 условных объектов. Кроме того, была отработана смена позиционных районов, маскировка и оборудование новых позиций в разное время суток.

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Фото: mil.ru