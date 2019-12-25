Ледокол "Евпатий Коловрат" передадут ВМФ в 2022 году

Корабль строит судостроительная фирма "Алмаз" в Петербурге.

Появилась информация о том, что ледокол "Евпатий Коловрат", который строят в Петербурге передадут ВМФ в 2022 году. Новыми данными 6 ноября поделились в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Об этом стало известно по результатам совещания в Адмиралтействе Северной столицы, где эксперты рассматривали вопросы строительства надводных кораблей и судов. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов рассказал, что при строительстве ледокола было применено множество инновационных решений.

В настоящее время корпус ледокола насыщают оборудованием. Водоизмещение корабля составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, а ширина составит 19 метров.

Ранее мы сообщали о начале работы над проектом корабля. Специалисты отметили, что основной целью для ледокола является самостоятельная проводка судов в ледовых условиях. Объект будет заниматься буксировкой в случае необходимости и доставкой грузов до удаленных территорий. Судно сможет развивать скорость до 14 узлов и преодолевать льды в толщину до одного метра. Экипаж составит 28 человек. Судно сможет ломать льды толщиной до метра.

Проект разработан нижегородским конструкторским бюро "Вымпел". Авторы добавили, что по сути "Евпатий Коловрат" можно считать облегченной версией "Ильи Муромца".

Фото: пресс-служба Министерства обороны России