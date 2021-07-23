На набережной Фонтанки доставщик на велосипеде влетел в автомобиль

Петербуржца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги.

В Петербурге доставщик на велосипеде влетел в выезжающий с парковки автомобиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 23 июля у дома №60 по набережной реки Фонтанки. На кадрах можно увидеть, что велосипедист ехал по дороге, смотря в телефон. В этот момент с парковки выезжал водитель автомобиля. Однако молодой человек не успел затормозить и влетел в машину. В результате столкновения петербуржца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги.

Ранее мы писали, что в Петербурге стало меньше происшествий с электросамокатами.

Видео: Piter.tv