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На набережной Фонтанки доставщик на велосипеде влетел в автомобиль

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Петербуржца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги.

В Петербурге доставщик на велосипеде влетел в выезжающий с парковки автомобиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 23 июля у дома №60 по набережной реки Фонтанки. На кадрах можно увидеть, что велосипедист ехал по дороге, смотря в телефон. В этот момент с парковки выезжал водитель автомобиля. Однако молодой человек не успел затормозить и влетел в машину. В результате столкновения петербуржца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги.

Ранее мы писали, что в Петербурге стало меньше происшествий с электросамокатами.

Видео: Piter.tv

Теги: велосипедист, доставщик, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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