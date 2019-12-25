На углу Карельского переулка и набережной Черной речки перевернулся автомобиль

О пострадавших пока неизвестно.

Около 15.30 во вторник, 31 марта, на перекрестке набережной Черной речки и Карельского переулка перевернулся автомобиль. Фотографии инцидента появились в соцсетях.

Как именно произошло ДТП, история пока умалчивает, также как и о наличии пострадавших. Однако пользователи сети отмечают, что этот спорный участок часто притягивает аварии: автомобилисты не всегда могут понять, где "главная дорога меняет направление", к тому же на перекрестке нет светофора и плохая видимость.

Надо ставить светофор .Я там часто езжу .Многие идиоты просто не знают правил проезда по знакам где главная дорога меняет направление . а также плохая видимость машин если справа мост .перила закрывают обзор. – заявил один из петербуржцев.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее мы писали, что с улицы Оптиков угнали красный Jaguar за полтора миллиона.

Фото: Алексея Богдасаров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"