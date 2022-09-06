Инцидент произошел на Толбухинском мосту.

На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В соцсетях появилось видео, на котором произошла авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса. Отмечается, что одну из машин занесло на скользкой дороге, и это стало причиной массового ДТП. Инцидент произошел утром 30 октября на Толбухинском мосту. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком.

Видео: Соцсети