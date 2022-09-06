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На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП

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Инцидент произошел на Толбухинском мосту.

На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В соцсетях появилось видео, на котором произошла авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса. Отмечается, что одну из машин  занесло на скользкой дороге, и это стало причиной массового ДТП. Инцидент произошел утром 30 октября на Толбухинском мосту. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком.

Видео: Соцсети

Теги: дтп, мост, ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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