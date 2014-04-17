На мосту Энергетиков обновили асфальт

Работы проводились поэтапно.

На мосту Энергетиков в Красногвардейском районе обновили асфальт. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Работы проводились поэтапно: сначала на внутренних, а затем на внешних полосах. Всего отфрезеровали 1,5 тыс. кв. метров старого покрытия и уложили новое. Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки.

Мост Энергетиков является значимым элементом транспортной инфраструктуры района. Через него проходит ряд маршрутов общественного транспорта. Также он обеспечивает транспортную доступность промышленных зон и жилых кварталов, расположенных вблизи реки Охты.

Фото: КРТИ