  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На мосту Александра Невского ограничат движение трамваев 7 октября
Сегодня, 17:45
75
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На мосту Александра Невского ограничат движение трамваев 7 октября

0 0

В Петербурге изменятся маршруты трамваев № 30 и 39 из-за проведения работ на мосту Александра Невского.

Ограничения для трамваев из-за ремонта путей на мосту Алесксандра Невского будут действовать с 22:00 7 октября до 1:00 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "Оргаанизатора перевозок".

Трамвай № 30 будет курсировать от Ладожского вокзала до Заневской площади, а трамвай № 39 - от Трампарка имени Володарского до Заневской площади.

Пассажирам рекомендуют учесть изменения при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в семи районах с 7 октября.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения, ремонт, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии