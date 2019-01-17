На мосту Александра Невского ограничат движение трамваев 7 октября

В Петербурге изменятся маршруты трамваев № 30 и 39 из-за проведения работ на мосту Александра Невского.

Ограничения для трамваев из-за ремонта путей на мосту Алесксандра Невского будут действовать с 22:00 7 октября до 1:00 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "Оргаанизатора перевозок".

Трамвай № 30 будет курсировать от Ладожского вокзала до Заневской площади, а трамвай № 39 - от Трампарка имени Володарского до Заневской площади.

Пассажирам рекомендуют учесть изменения при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в семи районах с 7 октября.

Фото: Piter.TV