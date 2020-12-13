На митинге в Южно-Сахалинске выразили недоверие областной власти

Участники митинга выдвинули ряд требований, касающихся социально-экономической сферы и экологии.

В воскресенье, 13 декабря, в Южно-Сахалинске состоялся двухчасовой митинг на площади Победы. На нём присутствовали жители из разных районов Сахалина, митинг прошел без происшествий.

Организаторами акции является инициативная группа ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68). Представители компании заявили, что СМК-68 является старейшим предприятием региона с 57-летней историей.

Участники митинга поддержали предприятие и выдвинули ряд требований, касающихся социально-экономической сферы и экологии.

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Видео: Youtube/alexqwert777