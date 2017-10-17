На митинге у Верховной Рады произошли первые стычки митингующих с силовиками

Появилось видео первой стычки митингующих под стенами Верховной Рады с силовиками. Судя по кадрам есть пострадавшие.

Сегодня, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Украине проходит митинг, организатором которого является Михаил Саакашвили и его партия "Движение новых сил". Piter.TV публиковал видео, как утром митингующие подходили к Верховной Рады.

Митинг, назначенный на сегодня, организовали "Движение новых сил" (лидер Михаил Саакашвили), "Самопомощь", ВО "Свобода" и другие партии и объединения. Участники акции изначально требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Позднее на митинг прибыл и сам Михаил Саакашвили, который призвал Петра Порошенко, нынешнего президента Украины, уйти в отставку.

Митингующие не собираются покидать площадь до тех пор, пока депутаты не выполнят требований митингующих. Обстановка на площади тем временем накаляется. Произошла первая стычка митингующих и силовиков. Украинские СМИ сообщают, что несколько человек в ходе беспорядков пострадали. Сообщается о применении слезоточивого газа. У одного из пострадавших проломлена голова.

По разным данным на митинг пришли около 5-6 тысяч человек.

Видео: Facebook/Українська правда