Видео из Киева: Перед оцепленной Верховной Радой народ собирается на митинг Саакашвили

Сегодня, 17 октября, на площади перед Верховной Рады в Киеве собирается митинг против коррупции и снятия депутатской неприкосновенности.

17 октября под Верховной Радой собирается митинг среди организаторов которого и небезызвестный Михаил Саакашвили. Еще с вечера 16 октября в целях безопасности администрация президента Украины Петра Порошенко распорядилась усилить меры безопасности. Площадь возле Верховной Рады оцепили бойцы Национальной гвардии Украины.

Митинг, назначенный на сегодня, организовали "Движение новых сил" (лидер Михаил Саакашвили), "Самопомощь", ВО "Свобода" и друцгие партии и объединения. Участники акции потребуют от украинских властей принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.

Один из участников митинга в своем аккаунте в Facebook опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах люди собираются к зданию Верховной Рады. Вокруг полиция. Автор видео подозревает, что стоят "глушилки", потому что связь постоянно пропадает.

Видео: Facebook/Евгений Ткаченко

Фото: Facebook/Евгений Ткаченко, Мустафа Найем