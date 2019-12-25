На минувшей неделе в Петербурге на свет появились две тройни

Уникальное событие произошло в роддоме №10.

На прошлой неделе в одном из роддомов Петербурга на свет появилось сразу две тройни. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению .

Председатель комитета Дмитрий Лисовец и глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко поздравили семьи: мамам и папам вручили цветы и подарки, а главврач получил благодарность от губернатора.

В одной семье появилось два мальчика-близнеца и девочка. Отмечается, что в семье теперь пять детей. Во второй семье на свет появились две девочки и мальчик, теперь в семье четверо детей.

Ранее мы писали, что с 25 июня петербуржцы могут посещать врачей в плановом порядке.

Фото: Комитет по здравоохранению