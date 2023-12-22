На место обрушения на руднике "Пионер" вылетела новая группа спасателей

На месте инцидента работают 220 человек.

Дополнительная группировка российских спасателей вылетела из города Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию, организованную на территории рудника "Пионер". В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС по Амурской области отметили, что в 20:40 вечера 18 марта по местному времени (в 14:40 по времени Москвы) на участке Зейского округа произошло обрушение. До сих пор под завалами остаются 13 человек. Речь идет о работниках подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Местные власти ввели режим ЧС. Помощь в ликвидации последствий оказывают специалисты из Якутии, Хабаровского края, Приморья и Кузбасса.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова дополнительные силы направлены. Спецборт во главе с заместителем министра Анатолием Супруновским вылетел в Благовещенск. пресс-служба ГУ МЧС РФ

К месту аварии в Приамурье будут доставлены 30 человек личного состава экстренного ведомства. В перечне окажутся горноспасатели, шахтовые специалисты и группа инженеров. Дополнительно прибудет аварийно-спасательное оборудование, включая насосы высокой производительности для откачки воды с мощностью на 750 и 180 кубометров в час, гидравлические и пневматические аппараты, приборы рудничного контроля. В круглосуточном режиме специалисты занимаются формированием грунтовой перемычки из скальной породы в целях предотвращения поступления грунта в поврежденную шахту.

В свердловском поселке в пожаре погибли женщина и трое детей.

Фото и видео: ГУ МЧС России