На месте завода "Красная заря" в Петербурге построят элитное жилье

Историческая территория фабрики Эриксона уйдет с молотка за 115 миллиардов.

Госкорпорация "Ростех" выставила на продажу имущественный комплекс НПК "Северная заря" в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота составляет 1.15 млрд рублей. В состав продаваемого имущества входят здания общей площадью 17.1 тыс. квадратных метров и два земельных участка общей площадью 1.9 га. Об этом сообщают "Ведомости".

Аукцион назначен на 8 сентября 2025 года. Научно-производственный комплекс был создан в 1974 году на базе завода "Красная заря", который исторически занимал территорию фабрики Ларса Эриксона. С 2022 года 80% предприятия принадлежит госкорпорации "Ростех". Компания специализируется на разработке и производстве слаботочных реле для оборонной, космической и энергетической отраслей.

Эксперты предполагают возможность строительства на территории жилого комплекса бизнес-класса или многофункционального центра с инвестициями 5-7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV