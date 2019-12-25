На месте свалки в Ленобласти построят горнолыжный курорт

Полигон в деревне Самарка, открытый в 1974 году, в ближайшие годы закроют.

Владелец мусорного полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе направил правительству Ленобласти проект горнолыжного курорта на месте полигона после его рекультивации. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Полигон в деревне Самарка, открытый в 1974 году, в ближайшие годы закроют. Сейчас на данный полигон привозят только производственные отходы.

Директор оператора полигона, ЗАО "Промотходы", Андрей Беспальченко рассказал, что работы по рекультивации полигона могут завершиться в середине 2029 года. Тогда строительство курорта закончится уже в середине 2030 года. Построить горнолыжный курорт планируется за счет инвесторов, без привлечения государственных средств.

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