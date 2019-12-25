На месте свалки в Ленобласти построят горнолыжный курорт

Владелец мусорного полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе направил правительству Ленобласти проект горнолыжного курорта на месте полигона после его рекультивации. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
Полигон в деревне Самарка, открытый в 1974 году, в ближайшие годы закроют. Сейчас на данный полигон привозят только производственные отходы.
Директор оператора полигона, ЗАО "Промотходы", Андрей Беспальченко рассказал, что работы по рекультивации полигона могут завершиться в середине 2029 года. Тогда строительство курорта закончится уже в середине 2030 года. Построить горнолыжный курорт планируется за счет инвесторов, без привлечения государственных средств.
Ранее природоохранная прокуратура Петербурга занялась нелегальной свалкой в Зеленогорске.
Фото: pxhere
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