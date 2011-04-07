На месте старой нефтебазы в Большом порту Петербурга построят современный перевалочный комплекс

В ближайшее время старый комплекс начнут демонтировать.

"Петербургский нефтяной терминал" получил разрешение Госстройнадзора на строительство нового перевалочного комплекса на месте устаревшей нефтебазы. Об этом 3-го августа сообщила пресс-служба компании.

Старая база была построена в 1960-е годы на участке 11 га в Большом порту Петербурга. В ближайшее время старое оборудование начнут разбирать. Работы по строительству должны завершиться до конца июля 2026-го года. ПНТ возведет современные резервуары для хранения нефтепродуктов, сливную эстакаду, рекуператоры и пароуловители. Резервуары построят по двухстенной технологии, чтобы обеспечить большую экологическую безопасность.



Общий объем инвестиций оценивают в 5 млрд рублей. Проект реконструкции был признан стратегическим инвестпроектом города.

Напомним, что объекты Большого порта готовятся к переезду. На территории проведут редевелопмент.

Фото: сайт ПНТ