На площади 29 тыс. кв. метров смогут поселиться 388 жителей.

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что на месте дореволюционного здания на Двинской возведут восьмиэтажку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Соответствующий проект обсудили на градостроительном совете Петербурга. Планируется, что на площади 29 тыс. кв. метров поселятся 388 жителей.

Отмечается, что лицевой корпус старинного здания построен до революции. Согласно официальным документам, год постройки датируется 1963 годом.

Ранее мы сообщали о том, что "Мостотрест" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за мешки в канале Грибоедова.

Фото:Google View